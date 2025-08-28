Aree interne, grido d’allarme in un documento di cardinali e vescovi. Il punto con il vescovo De Luca

Un grido d’allarme e invito forte alle istituzioni per evitare il “suicidio assistito delle aree interne” è arrivato da 139 fra cardinali, vescovi, arcivescovi e abati che da tutta Italia hanno siglato la “Lettera aperta al Governo e al Parlamento” al termine del convegno annuale dei vescovi delle aree interne tenuto nei giorni scorsi a Benevento.
A Benevento, presente anche il Cardinale Matteo Maria Zuppi, insieme a una 40ina di vescovi e abati. I rappresentanti della Chiesa chiedono di non perdere la speranza e di darsi da fare per far sì che l’Italia non si impoverisca e riesca a risolvere le sue gravi diseguaglianze territoriali e sociali.
Il rischio, ormai evidente, come confermano anche i dati demografici di Istat, è la desertificazione sociale e culturale di interi territori. Fra i firmatari del documento ci sono tutti i vescovi della provincia di Salerno. Noi ne abbiamo parlato con il vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Antonio De Luca.
Ascolta
Mons De Luca su documento aree interne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
