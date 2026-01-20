Aree interne, dal 1 febbraio prelievi ematici presso le Botteghe di Comunità 

Si rafforza l’assistenza sociosanitaria nelle aree interne. L’Asl Salerno ha deciso di attivare un nuovo servizio a beneficio delle persone residenti nei piccoli comuni.
Dal prossimo 1° febbraio sarà attivato, in via sperimentale, il servizio di prelievi ematici presso le Botteghe di Comunità afferenti ai Distretti Sanitari n. 69 e 70 dell’ASL Salerno. Il servizio consentirà ai cittadini residenti nei comuni interessati di effettuare i prelievi per esami di controllo prescritti, secondo le modalità previste dal protocollo aziendale dell’ASL. L’iniziativa è finalizzata a facilitare l’accesso ai servizi sanitari di prossimità e a ridurre gli spostamenti verso altre strutture sanitarie.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Bottega di Comunità di riferimento o al Medico di Medicina Generale.
