Aree interne, dal 1 febbraio prelievi ematici presso le Botteghe di Comunità 

20/01/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Si rafforza l’assistenza sociosanitaria nelle aree interne. L’Asl Salerno ha deciso di attivare un nuovo servizio a beneficio delle persone residenti nei piccoli comuni.

Dal prossimo 1° febbraio sarà attivato, in via sperimentale, il servizio di prelievi ematici presso le Botteghe di Comunità afferenti ai Distretti Sanitari n. 69 e 70 dell’ASL Salerno. Il servizio consentirà ai cittadini residenti nei comuni interessati di effettuare i prelievi per esami di controllo prescritti, secondo le modalità previste dal protocollo aziendale dell’ASL. L’iniziativa è finalizzata a facilitare l’accesso ai servizi sanitari di prossimità e a ridurre gli spostamenti verso altre strutture sanitarie.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Bottega di Comunità di riferimento o al Medico di Medicina Generale.

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

