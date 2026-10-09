Arechi e Volpe, nuovo impulso ai lavori dopo l’ok del Cipess ai 139 mln. Il punto con La Città di Salerno

Proseguono a Salerno i lavori per ammodernare lo stadio Arechi e adeguare il campo Volpe che dovrà ospitare le gare della Salernitana quando l’Arechi non sarà disponibile proprio a causa dei lavori.
Ieri, le ruspe sono entrate in azione per demolire la palazzina dei servizi al Volpe. Nuovo impulso agli interventi è arrivato dopo la notizia che il Cipess ha approvato la delibera che sblocca i 139 milioni di euro per le opere.
Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Domenico Gramazio, del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Domenico Gramazio su lavori Arechi e Volpe
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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