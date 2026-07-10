Archivio Atena propone il Film di Famiglia realizzato con 7 mila foto raccolte in paese

Archivio Atena si prepara a un nuovo weekend di proposte culturali nell’ambito della restituzione dei lavori svolti in 5 anni del Progetto finanziato dal Ministero della Cultura attraverso il Bando Borghi del PNRR.
Si parte l’11 Luglio con il secondo appuntamento di Ballet’/Rassegna di suoni e archivi con il live di Agenda dei buoni propositi presso la piazzetta della Schifa.
Si prosegue Domenica 12 luglio alle ore 18 apre nella sede della Pro Loco Athena Nova, dove apre la mostra Faccio questa linea che vi prende tutte, di Sonia D’Alto, Nunzia Pallante e Marta Scagliusi. Una grande tovaglia realizzata attraverso frammenti di stoffa tinti con piante raccolte e emerse durante gli incontri, poi assemblati in un’unica superficie, diventa l’esito del progetto. Pensata come oggetto d’uso e di relazione, la tovaglia si trasforma nel nucleo di una restituzione conviviale aperta alla comunità.
A seguire, nella serata del 12 luglio alle ore 21.30, in Piazza Caduti per la Pace ci sarà l’anteprima di Filmino di famiglia, montaggio di Lea Di Cursi a cura di Martina Alessandrini, a partire dalle 7000 fotografie di famiglia raccolte e digitalizzate in questi anni.
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