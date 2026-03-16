Archivio Atena a Napoli per delineare la Cooperativa di Comunità

“Un’impresa territoriale di comunità” è il seminario che si è tenuto venerdì 13 Marzo presso il Dipartimento di Architettura (DIARC), dell’Università degli Studi di Napoli Federico II .
Protagonista ancora una volta Archivio Atena e in particolare la Cooperativa di Comunità che sta prendendo sempre più corpo.
Il Dipartimento di Architettura (DIARC), dopo la Winter School che si è tenuta a Febbraio ad Atena sulla creazione di un’impresa culturale, ha voluto organizzare una giornata seminariale rivolta a chi ha partecipato alle attività formative al fine di condividere gli esiti delle esperienze precedenti e definire gli strumenti operativi utili alla cooperativa di comunità e alle imprese territoriali.
Hanno partecipato coloro che hanno frequentato la Winter School, studenti universitari, docenti, imprenditori, comunità e istituzioni di Atena Lucana. Una giornata di studio che servirà per la redazione del documento-guida conclusivo che sarà pubblicato con le linee operative. In sostanza si arriverà a una pubblicazione che raccoglierà e spiegherà le linee operative di riferimento per l’attuazione della cooperativa.
Importante il ruolo dei tutor Ludovica La Rocca, Caterina Loffredo, Benedetta Grieco, che costituiscono un ponte operativo tra docenti, studenti e imprese, supportando le attività di laboratorio e facilitando il lavoro di gruppo e contribuendo alla costruzione di un dialogo continuo con il territorio di Atena Lucana. L’insieme delle competenze del team sta assicurando un percorso articolato e coerente, capace di intrecciare dimensioni progettuali, valutative, sociali e partecipative, in linea con gli obiettivi del progetto Archivio Atena e con la missione formativa del laboratorio dedicato all’impresa territoriale.
A Napoli, venerdì sono intervenuti sia il Sindaco di Atena Lucana Luigi Vertucci che il vicesindaco Vincenzo Bruno.
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