Aquara, inaugurato lo sportello di telemedicina, per avvicinare la sanità ai cittadini

05/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Ad Aquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini.

Realizzato in collaborazione con l’ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L’iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti.

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L’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza del progetto per il futuro della comunità.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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