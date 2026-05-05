Aquara, inaugurato lo sportello di telemedicina, per avvicinare la sanità ai cittadini

Ad Aquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini.
Realizzato in collaborazione con l’ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L’iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti.
L’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza del progetto per il futuro della comunità.
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