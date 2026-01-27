Aquara, festa per i cento anni del carabiniere Carmine Luciano 

La comunità di Aquara e l’Arma dei carabinieri hanno celebrato i 100 anni di Carmine Luciano.
Alla festa hanno partecipato anche il Comandante provinciale carabinieri di Salerno, colonnello Filippo Melchiorre; il Comandante della Compagnia carabinieri di Agropoli, il capitano Giuseppe Colella; il Comandante della locale Stazione carabinieri, il maresciallo capo Pierpaolo Coppola; il sindaco di Aquara Antonio Marino ed i rappresentanti dell’Associazione nazionale carabinieri nonché autorità religiose e civili.
Per l’occasione Melchiorre gli ha consegnato un crest dell’Arma dei carabinieri ed una lettera augurale del Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri, il generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.
Carmine Luciano, nato a Napoli nel 1926 ed arruolato nell’Arma dei carabinieri nel 1943, indossando l’uniforme della Benemerita, ha prestato servizio in Sardegna, in Sicilia, in Basilicata e poi in Campania, ad Aquara. Il congedo è arrivato nel 1982.
