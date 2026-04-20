Aprite l’ospedale di Agropoli, in corteo 3 mila persone per chiedere la riapertura del presidio cilentano. Il punto con Biagio Tomasco

20/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Erano circa tremila le persone che ieri pomeriggio in corteo ad Agropoli hanno manifestato, per chiedere la riapertura del locale ospedale, chiuso da anni e solo parzialmente riattivato.

La manifestazione è partita dal palazzo del Comune e dopo aver attraversato le strade cittadine si è conclusa davanti ai cancelli dell’ospedale in via Pio X. Alla mobilitazione hanno partecipato cittadini, associazioni, sindacati, studenti e amministratori locali ed esponenti politici. L’iniziativa è stata promossa dal comitato “Pro Ospedale”, impegnato da tempo nel sollecitare il ripristino dei servizi sanitari sul territorio.

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Attualmente la struttura garantisce prestazioni limitate, con un punto di primo soccorso non inserito nella rete dell’emergenza-urgenza. Una condizione che, secondo i promotori della protesta, non è sufficiente a coprire un bacino di utenza di circa 80mila residenti, utenti che aumentano di molto durante i mesi estivi. Tra le richieste avanzate, la riattivazione del pronto soccorso e l’attivazione di reparti come cardiologia e chirurgia d’urgenza. L’appello è rivolto alla Regione Campania. A dare sostegno all’iniziativa anche il messaggio del vescovo di Vallo, Vincenzo Calvosa che ha espresso vicinanza alla comunità sul tema del diritto alla salute. 

Per fare il punto sulla situazione venutasi a determinare con gli anni all’ospedale di Agropoli abbiamo invitato in diretta Biagio Tomasco, segretario provinciale del sindacato degli infermieri Nursind Salerno.
Ascolta
Biagio Tomasco su corteo pro ospedale Agropoli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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