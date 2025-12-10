Apre il ristorante sul laghetto dell’Oasi Riofreddo di Buonabitacolo

10/12/2025 Cultura Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Apre domenica 14 dicembre il “Ristorante Oasi Riofreddo”, sul suggestivo laghetto dell’Oasi Riofreddo di Buonabitacolo.

La trota sarà la regina del menù, anche con altri piatti di pesce e alternative per chi ama sapori diversi. Il Ristorante Oasi Riofreddo è aperto il sabato e la domenica.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Prenotazioni al numero 3291021339

Ascolta l’intervento in diretta della responsabile Mimma Ignoto
Ascolta
Mimma Ignoto Riofreddo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Redazione

La Redazione di Radio Alfa formata tutta da giornalisti professionisti, assieme ad un affiatato gruppo di giornalisti dislocati sul territorio salernitano, coordina e produce quotidianamente tutta l'informazione web, oltre a diverse edizioni di informazione locale al 30° minuto dell’ora, rubriche a tema e informazioni sul traffico e sulla viabilità al 15° minuto dell’ora, diffuse online e attraverso le varie piattaforme di ascolto di Radio Alfa. Seguici anche su | Facebook | Instagram | X | YouTube |

Lascia un Commento