Apre il ristorante sul laghetto dell’Oasi Riofreddo di Buonabitacolo

Apre domenica 14 dicembre il “Ristorante Oasi Riofreddo”, sul suggestivo laghetto dell’Oasi Riofreddo di Buonabitacolo.
La trota sarà la regina del menù, anche con altri piatti di pesce e alternative per chi ama sapori diversi. Il Ristorante Oasi Riofreddo è aperto il sabato e la domenica.
Prenotazioni al numero 3291021339
Ascolta l’intervento in diretta della responsabile Mimma Ignoto
Ascolta
Mimma Ignoto Riofreddo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.