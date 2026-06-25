Appuntamento a New York per la Mozzarella di Bufala Campana Dop. Il punto con il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo

Appuntamento a New York per la Mozzarella di Bufala Campana Dop.
Nella Grande Mela per scoprire dal vivo i gesti e le tecniche che trasformano il latte di bufala mediterranea italiana in una delle eccellenze più amate del Made in Italy nel mondo.
Dal 28 al 30 giugno in occasione del “Summer Fancy Food”, il più importante appuntamento dedicato al settore agroalimentare negli Stati Uniti, ci sarà il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop che torna anche quest’anno per raccontare storia, qualità e unicità del prodotto. La partecipazione alla kermesse rappresenta un’importante occasione per consolidare la presenza della Mozzarella di Bufala Campana Dop sul mercato statunitense, che oggi vale tra il 4 e il 7 per cento dell’export, e per esplorare nuove opportunità di crescita, in un momento caratterizzato dalle preoccupazioni legate all’impatto dei dazi sul comparto lattiero-caseario. Il pubblico americano avrà così l’opportunità di assistere alla trasformazione della cagliata in mozzarella.
Il 29 giugno anche la masterclass del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop e poi altri momenti di degustazione. Nel corso del “Summer Fancy Food”, inoltre, la Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà presente anche nello stand della Regione Campania, come protagonista della pizza, e all’interno della “Lounge Italia Ice”, dove saranno previste attività di valorizzazione delle produzioni italiane. Ne parliamo in diretta con il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo
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Raimondo su export USA
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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