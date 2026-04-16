Approvato il Ddl a difesa del Made in Italy, la soddisfazione di Confartigianato 

Confartigianato Campania plaude all’approvazione, da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, un provvedimento che introduce strumenti concreti contro le frodi e la contraffazione nel settore agroalimentare.
“Questa legge era necessaria e urgente – afferma Franco Risi, Presidente di Confartigianato Campania – La Campania conta 63 indicazioni geografiche riconosciute dall’Unione Europea tra prodotti agroalimentari e vitivinicoli, per un valore complessivo di 896 milioni di euro. Questo patrimonio straordinario meritava una protezione all’altezza”.
La nuova legge introduce nel Codice Penale un capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, con due nuovi reati — la frode alimentare e l’agropirateria — e un sistema di sanzioni più severo rispetto al passato. Vengono inoltre rafforzati la tracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera, il sistema dei controlli e le sanzioni amministrative per violazioni legate all’etichettatura, all’indicazione di origine e all’uso improprio delle denominazioni.
L’obiettivo è contrastare in modo più efficace il fenomeno dell'”italian sounding” — cioè la pratica di prodotti esteri che si spacciano per italiani attraverso nomi, immagini e richiami ingannevoli — e tutelare le eccellenze alimentari italiane in ogni fase della filiera, a beneficio sia degli operatori che dei consumatori.
Confartigianato Campania fa appello al Governo per un’attuazione rapida e controlli efficaci a tutela del Made in Italy.
A Radio Alfa è intervenuto il Presidente di Confartigianato Franco Risi
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franco risi
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