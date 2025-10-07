Approvate in consiglio regionale le leggi su onconutrizione e oncoriabilitazione proposte da Pellegrino

Sono state approvate all’unanimità dal Consiglio regionale della Campania le leggi sull’onconutrizione e sull’oncoriabilitazione, di cui è relatore e primo firmatario il consigliere e medico Tommaso Pellegrino.
Le due leggi rafforzano il percorso di cura del paziente oncologico, introducendo strumenti concreti per migliorare la qualità della vita, garantendo un approccio umano alla malattia.
“La battaglia contro il cancro – afferma Pellegrino – non si vince solo con le terapie farmacologiche e chirurgiche, ma anche con la capacità di sostenere il paziente in tutte le fasi del percorso. L’onconutrizione e l’oncoriabilitazione rappresentano due pilastri fondamentali di questo approccio: un’alimentazione corretta e un percorso di riabilitazione adeguato migliorano la qualità della vita, riducono gli effetti collaterali delle cure, prevengono complicanze e favoriscono il recupero fisico e psicologico”.
“Queste leggi sono un segnale forte di attenzione e vicinanza a chi vive una delle prove più difficili della vita. Con l’approvazione di queste leggi, la Campania si pone all’avanguardia a livello nazionale nell’affrontare la sfida dell’oncologia in una visione moderna, integrata e profondamente umana”, conclude Pellegrino.
