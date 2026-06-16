Approvata la graduatoria del bando #IoStudio: 27.207 borse di studio

La Regione Campania ha approvato la graduatoria definitiva del bando #IoStudio per l’anno scolastico 2025/2026.
Saranno 27.207 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, a beneficiare di un contributo di 250 euro destinato a sostenere il diritto allo studio. La graduatoria è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
L’assessore alla Scuola Andrea Morniroli ha evidenziato come l’elevato numero di domande rappresenti un segnale dell’attenzione delle famiglie verso l’istruzione e della volontà dei giovani di proseguire il proprio percorso formativo. Allo stesso tempo, i dati evidenziano le difficoltà economiche presenti sul territorio regionale, considerando che le borse di studio sono state assegnate a studenti appartenenti a nuclei familiari con Isee compreso tra zero e 6 mila euro. Da qui l’appello a incrementare le risorse destinate alla misura, sia da parte del Ministero che della Regione.
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