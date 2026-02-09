Appiccarono due incendi a Laureana Cilento ad ottobre, nei guai due uomini

09/02/2026 Cronaca
Avrebbero provocato due incendi boschivi a Laureana Cilento il 7 ottobre dello scorso anno in località San Paolo e in località Villa Simeoni.

Due uomini sono finiti nei guai. Nel primo caso l’incendio distrusse circa 5.000 metri quadrati di macchia mediterranea. In località Villa Simeoni andarono distrutti circa 2.000 metri quadrati di vegetazione.

Uno dei due roghi fu provocato lanciando un oggetto incendiario da un’auto in corsa.

Uno degli indagati è stato arrestato e posto ai domiciliari. Per l’altro è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È stata inoltre sequestrata l’auto utilizzata per compiere le azioni incendiarie.

