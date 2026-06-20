Apparecchio moderno per osmosi donato all’ospedale di Sapri. L’intervista ad Alfonso Speranza

Un traguardo straordinario per la sanità del territorio e un esempio virtuoso di cosa significhi fare rete.
Ieri la cerimonia ufficiale, svoltasi ieri presso il Presidio Ospedaliero “Immacolata” di Sapri, con la consegna di un moderno apparecchio per l’osmosi destinato al reparto di Nefrologia ed Emodialisi, un macchinario cruciale per innalzare ulteriormente gli standard di cura e l’assistenza ai pazienti sottoposti a trattamento dialitico.
Un “dono prezioso” che valorizza e supporta concretamente il lavoro quotidiano e instancabile degli operatori sanitari di reparto.
Ne abbiamo parlato con Alfonso Speranza, vicepresidente dell’Associazione “Carmine e Francesco Speranza” o.d.v., una delle realtà capofila di questa lodevole iniziativa solidale.
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Associazione Speranza su donazione apparecchio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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