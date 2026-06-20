Apparecchio moderno per osmosi donato all’ospedale di Sapri. L’intervista ad Alfonso Speranza

20/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Un traguardo straordinario per la sanità del territorio e un esempio virtuoso di cosa significhi fare rete.

Ieri la cerimonia ufficiale, svoltasi ieri presso il Presidio Ospedaliero “Immacolata” di Sapri, con la consegna di un moderno apparecchio per l’osmosi destinato al reparto di Nefrologia ed Emodialisi, un macchinario cruciale per innalzare ulteriormente gli standard di cura e l’assistenza ai pazienti sottoposti a trattamento dialitico.

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Un “dono prezioso” che valorizza e supporta concretamente il lavoro quotidiano e instancabile degli operatori sanitari di reparto.

Ne abbiamo parlato con Alfonso Speranza, vicepresidente dell’Associazione “Carmine e Francesco Speranza” o.d.v., una delle realtà capofila di questa lodevole iniziativa solidale.
Ascolta
Associazione Speranza su donazione apparecchio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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