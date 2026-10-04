All’ospedale di Agropoli apparecchiature acquistate e mai utilizzate. La denuncia del Comitato 9 Agosto. L’intervista

04/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Torna al centro dell’attenzione il futuro dell’ospedale di Agropoli. Il Comitato 9 Agosto denuncia ancora una volta la presenza di apparecchiature acquistate e non utilizzate, a partire dalla MOC, strumento importante per la prevenzione e la diagnosi dell’osteoporosi.

Una situazione che, secondo il Comitato, si inserisce in un quadro più ampio di servizi sanitari che faticano a diventare pienamente operativi.

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Ne abbiamo parlato con Gisella Botticchio, presidente del Comitato 9 Agosto.
Ascolta
Botticchio su ospedale Agropoli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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