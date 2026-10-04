All’ospedale di Agropoli apparecchiature acquistate e mai utilizzate. La denuncia del Comitato 9 Agosto. L’intervista

Torna al centro dell’attenzione il futuro dell’ospedale di Agropoli. Il Comitato 9 Agosto denuncia ancora una volta la presenza di apparecchiature acquistate e non utilizzate, a partire dalla MOC, strumento importante per la prevenzione e la diagnosi dell’osteoporosi.
Una situazione che, secondo il Comitato, si inserisce in un quadro più ampio di servizi sanitari che faticano a diventare pienamente operativi.
Ne abbiamo parlato con Gisella Botticchio, presidente del Comitato 9 Agosto.
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Botticchio su ospedale Agropoli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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