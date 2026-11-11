Appalti in sanità e rifiuti, arrestato il presidente di Soresa Tommaso Casillo e altre 12 persone. Il commento di Andrea Pellegrino

Due tangenti per 120mila euro legati ad appalti milionari nella sanità e nei rifiuti. È una delle accuse rivolte a Tommaso Casillo , presidente di Soresa, società della Regione Campania che gestisce gli acquisti per il servizio sanitario, mosse dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli nell’ambito dell’inchiesta culminata nell’esecuzione di 13 misure cautelari, nove in carcere e quattro ai domiciliari, e 18 inviti all’interrogatorio preventivo. Al centro delle vicende contestate a Casillo , destinatario della custodia cautelare in carcere, ci sono Mario e Marco Langella, imprenditori del settore dei rifiuti.
Dopo l’arresto di Casillo è arrivata la reazione del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha convocato immediatamente un’assemblea dei soci di Soresa per cambiare i vertici della società. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera.
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Andrea Pellegrino su arresto Tommaso Casillo
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