Anziana di Ottati, truffata da finti carabinieri. Il sindaco Guadagno lancia un appello a stare in guardia

“Suo figlio è nei guai, per evitare l’arresto, deve pagare una cauzione”. Sono le parole, pronunciate da un finto carabinieri che ha tratto in inganno una donna anziana di Ottati.
Prima è arrivata una telefonata con la quale, i finti militari preannunciavano l’arrivo a breve di un collega per ritirare i soldi necessari per togliere dai guai il figlio della donna.
La donna, insospettita, ha provato a contattare il figlio ma i truffatori avevano hackerato il telefono facedo in modo da far inoltrare direttamente la telefonata sul cellulare di altri complici. E così, la donna ha consegnato nelle mani del finto carabiniere 2.500 euro e alcuni oggetti in oro che custodiva in casa.
Solo dopo, raccontando tutto all’altro figlio, ha scoperto di essere stata truffata.
Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, che anche attraverso Radio Alfa ha voluto lanciare un appello a stare sempre in guardia
