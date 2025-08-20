Anziana legata al letto al Ruggi d’Aragona. Il commento del dott. Mario Polichetti

20/08/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento

C’è una indagine conoscitiva interna al Ruggi d’Aragona dopo la vicenda dell’anziana legata al letto ospedaliero del reparto di medicina d’urgenza.

Il caso raccontato dalla figlia sui social ha suscitato numerose polemiche. Il neo dg del Ruggi Ciro Verdoliva ha immediatamente chiesto chiarimenti: “Queste azioni non sono ispettive ma utili a rilevare criticità e a valutare eventuali iniziative migliorative e correttive a breve e medio termine, confidando nella professionalità degli operatori sanitari che ogni giorno lavorano e si impegnano per garantire eccellenti e opportuni servizi ai pazienti e ai loro familiari”.

Duro il commento del dott. Mario Polichetti,  responsabile del Dipartimento nazionale Sanità dell’Udc a Radio Alfa
AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

