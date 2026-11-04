Antonio Polito torna alla Banca Monte Pruno per un incontro sulla Costituzione

La Sala Cultura della Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio, martedì 10 novembre, alle ore 17:00, ospiterà la presentazione del nuovo libro del giornalista e scrittore Antonio Polito, “La Costituzione non è di sinistra. Contro l’uso politico della Carta”.
Un ritorno particolarmente significativo per la Banca Monte Pruno, che avrà nuovamente il piacere di accogliere una delle firme più conosciute del giornalismo italiano, editorialista del Corriere della Sera, per un appuntamento dedicato a uno dei temi centrali della vita democratica del nostro Paese: la Costituzione e il suo ruolo di riferimento comune per tutti i cittadini.
Nel suo saggio, pubblicato nel 2026, Antonio Polito propone una riflessione sul rapporto tra la Carta costituzionale, la politica e le trasformazioni delle istituzioni italiane. Al centro del libro vi è una questione che attraversa da tempo il dibattito pubblico: come preservare il carattere condiviso della Costituzione, evitando che diventi uno strumento di contrapposizione tra schieramenti politici? L’autore sostiene che la Costituzione, nata dall’incontro tra culture e sensibilità politiche differenti, debba continuare a rappresentare un patrimonio dell’intera comunità nazionale. Da questa prospettiva affronta anche il tema delle riforme istituzionali, distinguendo il rispetto dei principi fondamentali della Carta dalla possibilità di discutere modifiche alla sua organizzazione ordinamentale. Si tratta di argomenti sui quali esistono sensibilità e valutazioni diverse, che meritano di essere approfonditi attraverso un confronto serio, rispettoso e documentato.
La presentazione offrirà proprio questa opportunità: andare oltre le contrapposizioni quotidiane e favorire una riflessione sul significato delle istituzioni, sul rispetto delle regole democratiche e sulla responsabilità di ciascuno nella vita civile.
L’incontro sarà aperto dai saluti di Aldo Rescinito, Presidente del Circolo Banca Monte Pruno, e di Michele Albanese, Presidente della Banca Monte Pruno. Seguirà il dialogo con l’autore, condotto da Raffaele Marmo, Condirettore di QN – Quotidiano Nazionale, mentre la moderazione sarà affidata a Umberto Mazzali, dell’Area Executive della Banca Monte Pruno.
Il Presidente Michele Albanese nel presentare l’iniziativa ha dichiarato: «Siamo particolarmente lieti di accogliere nuovamente Antonio Polito nella nostra Sala Cultura e di avere ancora una volta con noi Raffaele Marmo, due autorevoli esponenti del giornalismo italiano ai quali ci legano stima e considerazione. Credo profondamente che una banca del territorio debba contribuire non soltanto alla crescita economica, ma anche a quella culturale e civile delle comunità. La cultura aiuta a comprendere, a confrontarsi e a rispettare anche le opinioni diverse dalle proprie. La Costituzione rappresenta la casa comune di tutti gli italiani. Parlare della sua storia, dei suoi valori e delle possibilità di riforma significa offrire un’occasione di conoscenza, senza pregiudizi e senza appartenenze di parte. È questo lo spirito con cui, insieme al nostro Circolo, continuiamo a promuovere incontri con personalità di rilievo nazionale: creare opportunità di riflessione e di crescita, perché siamo convinti che anche attraverso la cultura si costruisca il futuro dei nostri territori».
L’appuntamento conferma l’attenzione della Banca Monte Pruno e del suo Circolo verso iniziative che favoriscono la diffusione della conoscenza e la partecipazione alla vita culturale del territorio. La Sala Cultura di Sant’Arsenio si conferma così uno spazio aperto al confronto e all’incontro tra esperienze, idee e sensibilità differenti, nella convinzione che il dialogo e il rispetto reciproco rappresentino valori fondamentali per una comunità che vuole crescere.
La partecipazione all’incontro è gratuita. A tutti i presenti sarà inoltre offerta in omaggio una copia del libro, che, al termine della presentazione, potrà essere autografata dall’autore con una dedica personalizzata. Un’ulteriore occasione per incontrare Antonio Polito e conservare un ricordo di questo appuntamento culturale.
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