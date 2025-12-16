Antonio Opramolla si dimette da Presidente della Comunità Montana Alburni 

Antonio Opramolla, sindaco di Serre, ha rassegnato le sue dimissioni da presidente della Comunità Montana Alburni, definendole immediate e irrevocabili.
Ha chiarito che la decisione è legata al fatto che “mancano attualmente le condizioni politiche e amministrative per continuare il lavoro iniziato nel luglio del 2024”, e ha ricordato che al momento del suo insediamento, l’ente non aveva alcuna risorsa di carattere finanziario.
“Oggi – spiega Opramolla – la lascio con risorse di cassa pari a 813 826,38 euro utili a saldare tutti i debiti verso i fornitori e gli stipendi agli operai idraulico forestali e agli operatori interni, oltre alla riorganizzazione degli Uffici e alle assunzioni degli Idraulico Forestali che erano precari da oltre 20 anni”.
“Lascio, quindi, la Presidenza di questo ente con la consapevolezza di aver dato il massimo – aggiunge – certo che continuerò a difendere questi territori in cui sono nato, in cui vivo e in cui lavoro mosso solo dall’amore per la mia terra e per la mia gente, per la collettività”, conclude.
