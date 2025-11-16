Antonio Balbi incontra Papa Leone, gli dona due lavori emblematici del suo percorso artistico

L’artista Antonio Balbi, da Roccagloriosa, da oltre 30 anni vive a Francoforte. Di recente è stato in Italia per incontrare Papa Leone XIV. Balbi è esponente dell’astrattismo espressionista e concretista, presidente dell’associazione ‘Ponte sul Meno’.
Al Pontefice ha donato due lavori emblematici del suo percorso artistico: il Cristo senza Croce, realizzato nel 2023, ispirato ai colori della bandiere dagli Stati Uniti; e il Polyphemo Angelo Custode, parte originaria del trittico che alla Biennale Internazionale dell’Arte della Riviera Romana di Ladispoli, gli valse il Premio Felice Casorati per la cifra stilistica.
Pochi mesi prima in Italia aveva già presentato in alcuni eventi il suo libro “CRISTO È POP?”.
Prima della malattia e della scomparsa di Papa Francesco aveva ottenuto un’udienza che poi era saltata. Ora l’incontro con l’attuale Pontefice.
Ne abbiamo parlato nella puntata di "Salernitani nel mondo" di domenica 16 novembre 2025.
Antonio Balbi da Francoforte
