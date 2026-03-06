Antico manoscritto sottratto a Salerno recuperato su un banco ambulante in Umbria

06/03/2026 Cultura Nessun commento
Un antico manoscritto sparito tempo fa dall’Archivio di Stato di Salerno è stato recuperato su un banco ambulante di un mercato dell’antiquariato di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia, i cui proprietari, sottoposti ad indagini, si presumono innocenti.  

Il reperto databile tra il XVI e il XVII secolo, individuato lo scorso 3 febbraio, è stato restituito dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale al direttore dell’Archivio di Stato di Salerno, Amato Salvatore. Il documento è stato riconosciuto, a seguito degli accertamenti svolti dai militari specializzati unitamente a personale della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria.

In particolare, il manoscritto comprende l’elenco dei protocolli del notaio Giovanni Ferdinando de Rosa di Amalfi, relativi agli anni 1566-1597, documentazione di rilevante interesse storico e giuridico, testimonianza dell’attività notarile e della vita economico sociale del territorio amalfitano in età moderna. 

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

