Anteprima di Puliamo il Mondo a Laviano. Riempiti 20 sacchi di rifiuti

Bilancio della sesta anteprima nazionale di Puliamo il Mondo che insieme all’Associazione Italiana Canyoning, al supporto del Comune di Laviano e di altre associazioni del territorio, ha fatto tappa nelle Conche di Laviano (SA), il canyon scavato nel tempo dal torrente Temete.
Riempiti oltre 20 sacchi con rifiuti di ogni genere trovati abbandonati.
Tra quelli trovati un contenitore dell’olio da 50/100 litri, reti metalliche, ferri vari, la ruota del vecchio mulino, flaconi, bottiglie, stracci, assorbenti, piatti in ceramica. Ed ancora un’impastatrice per il cemento, ruote di ogni tipo ma soprattutto penumatici di grandi dimensioni appartenenti a camion e trattori.
Legambiente: “Sconcertati per la quantità di rifiuti raccolti. L’abbandono dei rifiuti ha gravi conseguenze sull’ambiente, sulla qualità dell’acqua e sulla biodiversità. Iniziative come quella che abbiamo organizzato alle Conche di Laviano hanno un importante valore ambientale, ma anche educativo e culturale”.
La particolare conformazione delle Conche di Laviano ha reso l’intervento diverso dalle tradizionali attività di pulizia organizzate sul territorio. Per raggiungere alcuni dei punti interessati è stato, infatti, necessario muoversi all’interno del canyon utilizzando attrezzatura professionale, seguendo il corso del torrente Temete e operando in un contesto che richiede conoscenze, esperienza e specifiche competenze tecniche. Questa anteprima, sottolinea Legambiente, è stata anche l’occasione per unire la tutela dell’ambiente alla conoscenza e alla valorizzazione di un luogo di particolare pregio naturalistico, perché “prendersi cura dei luoghi che viviamo significa conoscerli, proteggerli e restituirli alla comunità liberi dai rifiuti”.
In particolare, l’intervento ha rappresentato un momento di sensibilizzazione sull’importanza di tutelare gli ambienti fluviali e i corsi d’acqua. I rifiuti abbandonati, infatti, possono essere trasportati dall’acqua anche per grandi distanze, finendo nei fiumi, nei laghi e infine in mare. La prevenzione dell’abbandono e la rimozione dei rifiuti diventano quindi azioni concrete per proteggere gli ecosistemi e la biodiversità.
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