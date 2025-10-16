Al via a Nocera Inferiore i lavori per la nuova filiale della Banca Monte Pruno

La Banca Monte Pruno ha avviato ufficialmente i lavori per la nuova Filiale di Nocera Inferiore, che sorgerà nella centralissima Via Saverio Costantino Amato 29, 31, 33.
Un progetto fortemente voluto dalla Banca e dal suo Consiglio di Amministrazione, che segna un ulteriore passo nel percorso di crescita, radicamento e servizio al territorio dell’Agro nocerino-sarnese.
I lavori, affidati a imprese qualificate e diretti dallo Studio di Architettura O & I, si concluderanno entro il 31 dicembre, nel pieno rispetto del cronoprogramma stabilito.
La nuova Filiale è stata concepita come uno spazio moderno, raffinato e confortevole, dove ogni dettaglio è pensato per accogliere clienti e soci in un ambiente sicuro, riservato e funzionale. Gli spazi curati e armoniosi offriranno la possibilità di vivere un’esperienza bancaria nuova, in linea con i più elevati standard del Gruppo Cassa Centrale Banca, di cui la Banca Monte Pruno è orgogliosamente parte.
Il progetto, inoltre, rispetta i layout identitari del Gruppo, come si evince dai render elaborati dagli architetti O & I, con una particolare attenzione alla privacy, al comfort acustico e alla sostenibilità degli spazi.
“Ogni nuova filiale rappresenta – ha dichiarato il Presidente della BCC Monte Pruno Michele Albanese – per noi non solo un investimento strutturale, ma un segno tangibile della nostra vicinanza al territorio e alle persone. A Nocera Inferiore vogliamo offrire non solo servizi bancari efficienti, ma un luogo dove ogni cliente si senta accolto, ascoltato e valorizzato da un personale felice e motivato a farlo. Questa è la nostra idea di banca: umana, moderna, e profondamente legata ai valori che ci hanno sempre guidato”.
“L’apertura della nuova Filiale di Nocera Inferiore – ha aggiunto il Direttore Generale Cono Federico – rappresenta un passo concreto nella strategia di consolidamento e innovazione della nostra rete territoriale.
Vogliamo che ogni sede della Banca Monte Pruno sia un luogo di relazione autentica, di consulenza qualificata e di prossimità reale. Gli ambienti della nuova filiale sono pensati per garantire comfort, privacy e accoglienza, in linea con l’identità del Gruppo e con la nostra vocazione cooperativa: essere vicini, con competenza e con il sorriso”.
La nuova sede di Nocera Inferiore sarà, dunque, un punto di riferimento per famiglie, imprese e giovani, confermando la volontà della Banca Monte Pruno di continuare a investire nel futuro, nel lavoro e nel benessere delle comunità locali.
