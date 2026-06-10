Annunciata a Salerno una nuova strategia contro le false attribuzioni delle opere di Modigliani

Una stretta rigorosa contro il sistema delle false attribuzioni e una nuova strategia scientifico-legale per tutelare l’autenticità delle opere.
È quanto annunciato questa mattina dal presidente della Fondazione Amedeo Modigliani, Fabrizio Checchi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Museo Virtuale di Salerno per anticipare i temi dell’iniziativa pubblica “La verità su Modigliani”, in programma a Salerno venerdì 12 giugno alle ore 18:30. Per la prima volta, verranno presentati gli strumenti di contrasto alle contraffazioni, accendendo un faro sulle dinamiche che regolano il mercato dell’arte.
La scelta della provincia di Salerno per il lancio di questa campagna, che coincide con il decennale della costituzione della Fondazione, ha radici prettamente storiche e biografiche.
La Fondazione intende infatti ripercorrere e valorizzare il legame profondo tra l’artista livornese e la Campania: in gioventù, affetto da una grave pleurite, Modigliani fu costretto a un periodo di convalescenza e soggiorno tra Napoli e la Costiera Amalfitana.
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