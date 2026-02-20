Animazione Territoriale del GAL Colline Salernitane: divulgazione, confronto e ascolto a San Cipriano Picentino

Si è svolto presso il Palazzo delle Culture del Comune di San Cipriano Picentino l’incontro di Animazione Territoriale organizzato dal GAL Colline Salernitane. Un appuntamento che non è stato una semplice divulgazione ma un confronto con il pubblico presente in sala. Ad animare il dibattito la Vicepresidente Carolina Cammarano, il Team del GAL diretto da Eligio Troisi e il Vice Sindaco Giuseppe Zoccola – (assente la Sindaca Sonia Alfano per motivi di salute; Il dibattito ha rappresentato un momento autentico, occasione anche di “ascolto”, da parte del GAL dedicato alla Strategia SRG06 – programmazione 2023/2027-29 e all’importanza della costituzione delle Associazioni di Scopo per l’attuazione dei due Progetti Complessi di Comunità: PCC n.1 e PCC n.2.
Il Vice Sindaco Giuseppe Zoccola, nel portare il saluto della Sindaca Sonia Alfano, ha ringraziato l’intera struttura del GAL, dal Presidente Antonio Giuliano alla Vicepresidente, al Direttore, insieme a tutto lo staff, per aver accompagnato in questi anni Con azioni e risultati concreti con le progettualità messo in campo dal Comune partecipando ben due volte al Bando 7.5.1.
«Abbiamo bisogno di guide sicure, come è il GAL, per raggiungere nuovi obiettivi per la comunità di San Cipriano Picentino. L’interesse dell’Amministrazione dimostra quanto il territorio sia pronto ad accogliere queste opportunità – ha concluso il Vice Sindaco Giuseppe Zoccola –. La collaborazione tra Amministrazione, GAL e cittadini è la chiave per trasformare le Strategie in progetti concreti ed azioni reali e durature per la nostra comunità».
«Il GAL, che mi onoro di rappresentare questa sera in qualità di Vice Presidente – ha dichiarato Carolina Cammarano – ha a cuore il territorio nella sua interezza. A noi il compito di seguire, passo dopo passo, i progetti che vengono presentati e che devono essere realizzati. Noi ci siamo sempre stati e ci saremo sempre, anche in questa nuova Programmazione, per accompagnare le progettualità in campo assicurando la governance dei progetti ed il supporto tecnico».
Il Direttore Eligio Troisi, prima di entrare nel merito della esposizione, ha ringraziato la Sindaca Sonia Alfano e l’intera Amministrazione comunale per l’ospitalità, sempre riservataci e per la vicinanza al GAL che si è caratterizzata, in ogni occasione, puntando alla massima concretezza ed al benessere della Comunità intera dei Picentini.
Ha poi illustrato ai presenti le finalità dei due progetti Complessi PCCI “Risorse forestali e idriche per una economia circolare e sostenibile” e PCC2 “Agroalimentare di qualità per un’offerta turistica coerente e competitiva” e le innovazioni nella modalità di gestione con la costituzione delle Associazioni di Scopo, passaggio fondamentale per l’attuazione dei PCC n.1 e PCC n.2, strumenti strategici per rafforzare la cooperazione locale e promuovere interventi integrati e condivisi.
« Con riferimento alla SRG06 – Programmazione 2023/2027-29– ha sottolineato il Direttore Troisi – da qualche settimana abbiamo pubblicato sul sito istituzionale www.galcollinesalernitane.it sia gli Avvisi e gli allegati per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse relative al Progetto Complesso di Comunità n.1, con scadenza il 22 marzo 2026 23:59 e sia gli Avvisi e gli allegati per il Progetto Complesso di Comunità n.2 ed i relativi allegati, la cui scadenza è prevista il 16 aprile 2026 ore 23:59».
«Con la presentazione della Strategia SRG06 in tutti e dieci i Comuni del territorio picentino vogliamo dare un segnale forte di coesione e visione comune, che conferma la centralità del dialogo tra Istituzioni e Comunità locali per affrontare le sfide della nuova programmazione», ha concluso il Direttore Eligio Troisi.
