Angri. Ronde notturne del pronto intervento sociale per monitorare le condizioni dei senza fissa dimora. La testimonianza

È partito da ieri ad Angri un servizio di particolare sensibilità e importanza. Ogni settimana, alternando lunedì e venerdì, le operatrici del Pronto Intervento Sociale percorreranno il territorio per monitorare e supportare le persone senza fissa dimora.
L’obiettivo è semplice ma profondo: essere presenti, stare accanto a chi vive situazioni difficili, prevenire le emergenze e creare una rete di aiuto e ascolto.
Durante il primo “giro notturno” sono state raccolte segnalazioni e storie. E’ stato possibile toccare con mano la realtà di chi vive ai margini.
Ha partecipato alla prima “ronda” anche l’assessore alle politiche sociali, Maria D’Aniello intervenuta oggi in diretta a Radio Alfa
ronde del pronto intervento sociale
