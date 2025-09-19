Angri, ritrovato il furgone attrezzato rubato a due fratelli disabili

19/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

È stato ritrovato a San Giorgio a Cremano il furgone di Marilina e Antonio Di Lauro, due fratelli disabili e musicisti conosciuti anche per il loro impegno nel sociale, a cui il mezzo era stato rubato.

“La mobilitazione di tutta Angri ha funzionato – ha scritto su Facebook il sindaco Cosimo Ferraioli, che aveva lanciato un appello per ritrovarlo – Il post condiviso centinaia di volte, le segnalazioni, la visione delle telecamere di videosorveglianza presenti sul nostro territorio e la collaborazione sinergica tra i Comandi hanno fatto risalire al mezzo”

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Le indagini proseguono per identificare i responsabili. L’episodio aveva suscitato amarezza, tanto più che non è la prima volta che Marilina e Antonio restano vittime di azioni del genere. Infatti, cinque anni fa, subirono il furto di strumentazioni audio e luci e, quattro anni prima, di un altro pulmino.  

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Notizie correlate

Lascia un Commento