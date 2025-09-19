Angri, ritrovato il furgone attrezzato rubato a due fratelli disabili

È stato ritrovato a San Giorgio a Cremano il furgone di Marilina e Antonio Di Lauro, due fratelli disabili e musicisti conosciuti anche per il loro impegno nel sociale, a cui il mezzo era stato rubato.
“La mobilitazione di tutta Angri ha funzionato – ha scritto su Facebook il sindaco Cosimo Ferraioli, che aveva lanciato un appello per ritrovarlo – Il post condiviso centinaia di volte, le segnalazioni, la visione delle telecamere di videosorveglianza presenti sul nostro territorio e la collaborazione sinergica tra i Comandi hanno fatto risalire al mezzo”.
Le indagini proseguono per identificare i responsabili. L’episodio aveva suscitato amarezza, tanto più che non è la prima volta che Marilina e Antonio restano vittime di azioni del genere. Infatti, cinque anni fa, subirono il furto di strumentazioni audio e luci e, quattro anni prima, di un altro pulmino.
