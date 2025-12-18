Angri, ripristinata area umida e creata una barriera antinquinamento 

Si è concluso ad Angri il doppio intervento di rigenerazione ambientale che ha portato al ripristino di un’area umida peri-urbana di 8.000 mq a nord della città e alla creazione di una barriera verde antinquinamento presso il III Circolo Didattico Plesso di Taverna.
L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di La Doria – primario gruppo europeo nella fornitura di specialità italiane private label tra cui pomodoro, sughi pronti, legumi e pasta – e realtà di riferimento per il territorio angrese, e si inserisce nell’ambito di Mosaico Verde, la campagna nazionale per il recupero degli ecosistemi terrestri e acquatici, la rigenerazione ambientale e la forestazione di aree verdi promossa da AzzeroCO2 e Legambiente.
Il progetto si è inizialmente concentrato sull’area umida, un ecosistema di grande valore il cui potenziale ecologico era limitato dalla presenza di un fitto canneto. L’obiettivo è stato quello di trasformare questo spazio in un habitat più complesso e resiliente. La prima fase dei lavori ha previsto la rimozione del canneto e il ripristino dell’invaso naturale, ponendo le basi per la rinascita di un ambiente più ricco e diversificato. Successivamente, sono state messe a dimora 400 piante autoctone, come il pioppo cipressino, per la rigenerazione dell’area. A questo intervento si aggiungerà,in un secondo momento, un progetto del Comune di Angri che prevede l’installazione di elementi di arredo urbano per rendere questo spazio fruibile ai cittadini.
Il ripristino della zona umida genererà importanti benefici per il territorio, con impatti positivi su più fronti. Innanzitutto, l’area potrà diventare, con il tempo,un hotspot di biodiversità: le zone umide sono infatti habitat che presentano una notevole ricchezza di specie vegetali e animali. In secondo luogo, contribuirà alla mitigazione del cambiamento climatico, grazie alla capacità di questi ecosistemi di immagazzinare carbonio. Infine, agirà come un sistema di depurazione naturale per le acque, la vegetazione e il suolo funzioneranno come un filtro biologico, capace di trattenere sedimenti e inquinanti, migliorando così la qualità delle risorse idriche disponibili.
Parallelamente, sono state messe a dimora 100 nuove piante nel giardino della scuola dell’infanzia e primaria di primo grado del III Circolo Didattico Plesso di Taverna. Le nuove piante, crescendo, andranno a creare uno schermo naturale per mitigare l’impatto dell’inquinamento acustico e ambientale generato dalla strada adiacente.
