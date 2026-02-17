Angri, l’associazione “Nasi Rossi clown therapy” compie dieci anni 

Compie dieci anni l’associazione Nasi Rossi Clown Therapy, nata a Scafati nel 2016 e presieduta da Francesca Colombo.
Lo speciale compleanno viene festeggiato sabato 21 febbraio alle 18.30 presso il Castello Doria di Angri. Per l’occasione sarà allestita una mostra fotografica e sarà possibile assistere alla visione di un docufilm dedicato a questa attività.
“Un sorriso alla volta da dieci anni” è il mantra creato per la ricorrenza dall’associazione che da anni propone la clownterapia, una disciplina che utilizza strumenti espressivi relazionali per migliorare il benessere nei contesti di cura come ospedali, case famiglia, RSA, centri di accoglienza diurni. Durante la serata saranno premiati i medici che hanno creduto nell’approccio integrato alla medicina tradizionale, nel valore terapeutico della clown terapia, nell’ottica più grande dell’umanizzazione delle cure dove la sostenibilità del volontario comprende la chiarezza dei confini, la formazione, la continuità organizzativa. Ad essere premiati saranno anche i Soci Sostenitori, coloro che hanno reso possibile le attività ed i progetti dell’associazione.
Francesca Colombo è stata nostra ospite.
Ascolta
francesca colombo sui dieci anni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.