Angri, dalle urne parte la nuova fase politica per la città dell’agro. Le prime dichiarazioni del neo sindaco Scoppa

Si apre una nuova fase politica nella città di Angri.
Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco al termine di una campagna elettorale molto partecipata dai cittadini. Gioia composta ha accompagnato i primi momenti successivi alla proclamazione.
Terminato il periodo elettorale, il neo sindaco è chiamato a dare risposte alle attese delle comunità.
Ecco le sue prime dichiarazioni.
Ascolta
prime dichiarazioni scoppa
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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