Angri, dalle urne parte la nuova fase politica per la città dell’agro. Le prime dichiarazioni del neo sindaco Scoppa

09/06/2026 Attualità, Politica, Primo Piano Nessun commento
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Si apre una nuova fase politica nella città di Angri. 

Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco al termine di una campagna elettorale molto partecipata dai cittadini. Gioia composta ha accompagnato i primi momenti successivi alla proclamazione. 

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Terminato il periodo elettorale, il neo sindaco è chiamato a dare risposte alle attese delle comunità.

Ecco le sue prime dichiarazioni.  

Ascolta
prime dichiarazioni scoppa
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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