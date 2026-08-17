Angelo Polito, originario di Sacco, tra gli internati dai nazisti. Arriva la Medaglia d’Onore. La sua storia raccontata da Silvio Masullo

17/08/2026 Attualità, Cultura 1 commento
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Abbiamo raccontato in diretta una storia che arriva da lontano, dagli anni drammatici della Seconda Guerra Mondiale, ma che continua a parlarci ancora oggi di coraggio, dignità e memoria.

È la storia di Angelo Polito, originario di Sacco, nel Cilento, uno degli oltre 600 mila militari italiani che, dopo l’8 settembre 1943, furono catturati dai tedeschi e internati perché si rifiutarono di continuare a combattere al fianco della Germania nazista.

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Oggi, a 81 anni di distanza, arriva la Medaglia d’Onore della Repubblica per Angelo Polito.

A ricostruire questa vicenda è stato il giornalista e scrittore Silvio Masullo, originario anch’egli di Sacco e che ha riportato alla luce la storia di Angelo Polito, restituendo un volto e un nome a una pagina della nostra memoria collettiva. 
Ascolta
Angelo Polito internato
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

Una risposta

  1. Eleonora Gallo 17/08/2026

    Grazie

    Rispondi

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