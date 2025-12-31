Angelica Saggese, nuovo assessore regionale al Lavoro e Formazione, ospite a Radio Alfa

31/12/2025 Politica, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

La salernitana Angelica Saggese di Italia Viva (quindi riferimento di Casa riformista), nata ad Oliveto Citra, è il nuovo assessore della Regione Campania con delega a Lavoro e Formazione.

La sua gioia in diretta
Ascolta
Angelica Saggese
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Lascia un Commento