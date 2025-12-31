Angelica Saggese, nuovo assessore regionale al Lavoro e Formazione, ospite a Radio Alfa

La salernitana Angelica Saggese di Italia Viva (quindi riferimento di Casa riformista), nata ad Oliveto Citra, è il nuovo assessore della Regione Campania con delega a Lavoro e Formazione.
La sua gioia in diretta
Ascolta
Angelica Saggese
