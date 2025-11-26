Andrea Volpe, la voce socialista in Consiglio regionale della Campania. Oggi nostro ospite

Andrea Volpe rieletto in Regione, la voce socialista in Consiglio regionale della Campania.
Andrea Volpe chiude le Elezioni Regionali della Campania 2025 con 17.305 voti, affermandosi come uno dei candidati più votati della provincia di Salerno e raggiungendo il terzo posto dopo Corrado Matera e Luca Cascone.
Un risultato che nasce dalla forza del territorio, dal rapporto diretto costruito negli anni con le comunità locali e politicamente rilevante non solo per il dato assoluto, ma per il contesto in cui matura: una tornata caratterizzata da un netto crollo della partecipazione alle urne, con percentuali inferiori rispetto alle precedenti consultazioni regionali. In un quadro di disaffezione crescente, Volpe realizza una performance sopra le aspettative, consolidando il proprio radicamento e intercettando un segmento elettorale, quello giovanile, che altrove è rimasto ai margini della mobilitazione. La distribuzione territoriale del voto conferma una presenza forte e riconoscibile soprattutto nell’asse Battipaglia, Bellizzi e tutta l’area dei picentini, che negli ultimi anni ha rappresentato il cuore pulsante della sua attività politica e istituzionale. Il Consigliere Volpe oggi nostro ospite
Volpe su elezioni
