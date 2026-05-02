Andrea Pastore è il nuovo segretario CISL Funzione Pubblica di Salerno. Oggi nostro ospite

02/05/2026 Attualità, Economia, Politica, Primo Piano Nessun commento
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La CISL Funzione Pubblica di Salerno ha un nuovo segretario. 

Il Consiglio Generale della CISL Funzione Pubblica di Salerno, ha proceduto al rinnovo della Segreteria provinciale a seguito delle dimissioni volontarie anticipate del Segretario Provinciale Alfonso Della Porta, per raggiunti limiti di età ovvero per rilanciare con forza l’organizzazione sindacale. 

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Il Consiglio Generale ha eletto Andrea Pastore quale nuovo Segretario Provinciale, affidandogli le deleghe alla sanità e all’area amministrativa. Con il nuovo assetto, la CISL FP Salerno punta dunque a rafforzare la propria azione, con particolare attenzione ai settori della sanità e dell’amministrazione pubblica, al centro delle sfide dei prossimi mesi. A Radio Alfa oggi  il nuovo Segretario Provinciale CISL FP, Andrea Pastore 
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Pastore su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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