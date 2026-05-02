Andrea Pastore è il nuovo segretario CISL Funzione Pubblica di Salerno. Oggi nostro ospite

La CISL Funzione Pubblica di Salerno ha un nuovo segretario.
Il Consiglio Generale della CISL Funzione Pubblica di Salerno, ha proceduto al rinnovo della Segreteria provinciale a seguito delle dimissioni volontarie anticipate del Segretario Provinciale Alfonso Della Porta, per raggiunti limiti di età ovvero per rilanciare con forza l’organizzazione sindacale.
Il Consiglio Generale ha eletto Andrea Pastore quale nuovo Segretario Provinciale, affidandogli le deleghe alla sanità e all’area amministrativa. Con il nuovo assetto, la CISL FP Salerno punta dunque a rafforzare la propria azione, con particolare attenzione ai settori della sanità e dell’amministrazione pubblica, al centro delle sfide dei prossimi mesi. A Radio Alfa oggi il nuovo Segretario Provinciale CISL FP, Andrea Pastore
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Pastore su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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