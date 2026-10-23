Ancora file ai distributori di carburante nel Salernitano, da oggi riaprono i depositi regionali. Il punto con Nino Marone

Anche questa mattina si registrano file di automobilisti ai distributori di carburante che ancora dispongono di gasolio e benzina. La situazione è destinata a rientrare e a normalizzarsi nelle prossime ore perchè sono stati riaperti i depositi di rifonrimento a Napoli dove ora in molti attendono di caricare le cisterne.
Resta comunque il problema del costo del carburante sempre troppo alto. Cominciano a rifornirsi anche i supermercati che negli ultimi giorni erano rimasti con gli scaffali vuoti.
Questa mattina, abbiamo fatto il punto con il presidente provinciale di Confcommercio, Nino Marone, che è anche titolare di una rete di distribuzione di carburantu in provincia di Salerno.
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Nino Marone su rifornimenti carburante e alimenti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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