Anci lancia l’allarme sulla riclassificazione dei comuni montani. La preoccupazione di Stefano Pisani (Anci Campania)

E’ allarme per le aree interne e per centinaia di comunità dell’Appennino meridionale. L’Anci Campania, attraverso il coordinamento dei Piccoli Comuni, interviene sulla nuova legge per le zone montane e sulla sua imminente attuazione.
Sotto accusa sono i criteri previsti per la classificazione dei municipi, che la norma affida a un prossimo Decreto basandosi esclusivamente su parametri di altitudine e pendenza. Un approccio, denuncia l’associazione, che rischia di “stravolgere la geografia della montanità italiana”, penalizzando il Mezzogiorno e la Campania. Molti comuni perderebbero la classificazione di comuni montani.
La preoccupazione è che una lettura rigida dei parametri finisca per escludere dai benefici comunità che, pur non trovandosi ad alte quote, vivono condizioni di isolamento, spopolamento e fragilità strutturale. Per questo, l’Anci regionale chiede al Governo di rivedere l’impianto del decreto attuativo.
A guidare la presa di posizione è il coordinatore dei Piccoli Comuni campani, Stefano Pisani, che questa mattina è intervenuto in diretta.
Stefano Pisani su riclassificazione comuni montani
