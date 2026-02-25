ANCI e Regione Campania in campo per la promozione del territorio attraverso il Festival di Sanremo. Morra e Maraio oggi ospiti del sindaco della città dei fiori

25/02/2026
Continua la proficua opera di ANCI e Regione Campania per la promozione del territorio, attraverso il Festival di Sanremo. 

Questa mattina incontro istituzionale a Sanremo nel segno del dialogo tra territori con un significativo momento istituzionale. 
Ii sindaco di Sanremo, , ha accolto presso il Palazzo di Città, l’Assessore della Regione Campania, Vincenzo Maraio e Francesco Morra, presidente Anci Campania, sindaco di Pellezzano. Presente anche l’Assessore Regionale al Turismo della Regione Liguria, Luca Lombardi. 

Un’occasione preziosa di confronto e collaborazione tra territori, che si è conclusa con uno scambio simbolico di doni.
Al sindaco di Sanremo è stata consegnata in dono, l’opera dedicata a San Gennaro del Maestro Alessandro Flaminio, scultore e artista contemporaneo attivo a Napoli.
In diretta su Radio Alfa, il presidente Morra 

promozione a sanremo
AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

