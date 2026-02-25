ANCI e Regione Campania in campo per la promozione del territorio attraverso il Festival di Sanremo. Morra e Maraio oggi ospiti del sindaco della città dei fiori

Continua la proficua opera di ANCI e Regione Campania per la promozione del territorio, attraverso il Festival di Sanremo.
Questa mattina incontro istituzionale a Sanremo nel segno del dialogo tra territori con un significativo momento istituzionale.
Ii sindaco di Sanremo, , ha accolto presso il Palazzo di Città, l’Assessore della Regione Campania, Vincenzo Maraio e Francesco Morra, presidente Anci Campania, sindaco di Pellezzano. Presente anche l’Assessore Regionale al Turismo della Regione Liguria, Luca Lombardi.
Ascolta
promozione a sanremo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.