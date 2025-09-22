Anche Unisa alla manifestazione pro Gaza. Il punto con il prof. Gennaro Avallone

Anche i docenti dell’Università di Salerno hanno deciso di aderire alla manifestazione pro Gaza.
Un lunedì impegnativo quello di oggi, anche per il Comitato “Docenti Unisa in solidarietà con la Palestina pro” che ha ricordato che le università italiane, già a novembre 2023, in una lettera pubblica inviata al Ministero firmata da circa 5 mila colleghe e colleghi, aveva parlato di “genocidio”.
Le mobilitazioni non si sono mai fermate. Anche nell’Università di Salerno ci furono adesioni allo sciopero del 23 febbraio 2024 e al Dipartimento di Medicina e Chirurgia a maggio 2025 si è parlato delle condizioni di salute nella Striscia di Gaza e la necessità non solo di fermare il fuoco ma anche di costruire accoglienza per i pazienti provenienti dalle zone di guerra. I docenti italiano chiedono alle istituzioni accademiche, a partire dal Ministero dell’università e della ricerca, di interrompere ogni collaborazione istituzionale con Israele, comprese le sue università. Ne abbiamo parlato in diretta con il prof. Gennaro Avallone del Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università degli Studi di Salerno.
