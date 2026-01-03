Anche a Salerno costituito il Comitato Locale Civico Referendario per il SI. Il punto con Donato Salzano

Anche a Salerno costituito il Comitato Locale Civico Referendario per il SI.
Donato Salzano è il portavoce dei Comitati Locali Civici Referendari e Radicali per il SI alla separazione delle carriere dei magistrati. La riforma della giustizia non è un dettaglio: è la sfida decisiva per il futuro dell’Italia. Il referendum è l’occasione per dire basta a un sistema che tutela privilegi invece dei cittadini. Ne abbiamo parlato in diretta con Donato Salzano
Ascolta
Salzano su referendum
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
