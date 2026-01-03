Anche a Salerno costituito il Comitato Locale Civico Referendario per il SI. Il punto con Donato Salzano

03/01/2026 Attualità, Politica, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Anche a Salerno costituito il Comitato Locale Civico Referendario per il SI.

Donato Salzano è il portavoce dei Comitati Locali Civici Referendari e Radicali per il SI alla separazione delle carriere dei magistrati.  La riforma della giustizia non è un dettaglio: è la sfida decisiva per il futuro dell’Italia. Il referendum è l’occasione per dire basta a un sistema che tutela privilegi invece dei cittadini. Ne abbiamo parlato in diretta con Donato Salzano 
Ascolta
Salzano su referendum
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Lascia un Commento