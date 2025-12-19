A Monteforte Cilento, domani, Piera Lombardi e le atmosfere di Natale

I canti e le note della tradizione in un attesissimo concerto gospel che si terrà domani sera a Monteforte Cilento.
Protagonista nella chiesa Madre, SS. Maria Assunta, l’artista cilentata Piera Lombardi.
Appuntamento a partire dalle 20.
Nello stesso comune di Monteforte Cilento, il giorno di Santo Stefano, inoltre, tutti in piazza per una particolare rappresentazione della Natività tra musica e prodotti tipici.
L’iniziativa, organizzata da My Fair, rientra nel progetto “Terre ritrovate – i viaggi delle radici nella Valle del Calore”, finanziato nell’ambito dell’accordo per la coesione della Regione Campania, progetto finanziato con la delibera Cipess n. 70/2024
Ne abbiamo parlato in diretta con il primo cittadino, Bernardo Mottola
