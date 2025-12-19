A Monteforte Cilento, domani, Piera Lombardi e le atmosfere di Natale

19/12/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

I canti e le note della tradizione in un attesissimo concerto gospel che si terrà domani sera a Monteforte Cilento.
Protagonista nella chiesa Madre, SS. Maria Assunta, l’artista cilentata Piera Lombardi. 
Appuntamento a partire dalle 20. 
Nello stesso comune di Monteforte Cilento, il giorno di Santo Stefano, inoltre, tutti in piazza per una particolare rappresentazione della Natività tra musica e prodotti tipici. 

L’iniziativa, organizzata da My Fair, rientra nel progetto “Terre ritrovate – i viaggi delle radici nella Valle del Calore”, finanziato nell’ambito dell’accordo per la coesione della Regione Campania, progetto finanziato con la delibera Cipess n. 70/2024

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ne abbiamo parlato in diretta con il primo cittadino, Bernardo Mottola

Ascolta
concerto di Natale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento