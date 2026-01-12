Ammonta a 2,5 milioni il tesoretto della tassa di soggiorno al Comune di Salerno. Sul Mattino anche il dato provinciale

Ammontano a più di 2,5 milioni di euro le entrate nelle casse del Comune di Salerno derivanti dall’imposta di soggiorno incassata in tutto il 2025. Il dato è quello ufficiale della Ragioneria dello Stato rilevato attraverso il sistema Siope.
Dal sistema Siope si evince che tutti i comuni turistici della provincia di Salerno lo scorso anno hanno incassato circa 12 milioni e 800mila euro in aumento del 23,7% rispetto al 2024 quando le entrate dell’imposta di soggiornmo sono state di circa 10 milioni e 300mila euro. Un aumento importante che segnala anche la crescita di turisti sul nostro territorio. Abbiamo commentato questi risultati con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su tassa soggiorno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.