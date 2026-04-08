Amministrative 2026. Bellandi: “Stop a incontri elettorali nei saloni parrocchiali”

Dopo l’incontro politico che si è tenuto ieri sera in una parrocchia di Fratte, a Salerno, che aveva suscitato polemiche anche tra i cittadini, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, ha detto stop agli incontri pre elettorali in locali parrocchiali.
La decisione netta è stata messa nero su bianco in una lettera inviata questa mattina a tutti i parroci dei comuni della Diocesi Salerno Campagna Acerno, dove si torna alle urne i prossimi 24 e 25 maggio. Salerno, Campagna, Laviano e Valva. Nella sua comunicazione ai parroci, Monsignor Bellandi richiama alla prudenza per “prevenire ogni possibile equivoco o indebita interpretazione circa un coinvolgimento o un sostegno della comunità ecclesiale a specifiche posizioni o schieramenti.
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