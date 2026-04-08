Amministrative 2026. Bellandi: “Stop a incontri elettorali nei saloni parrocchiali”

08/04/2026 Attualità, Politica, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Dopo l’incontro politico che si è tenuto ieri sera in una parrocchia di Fratte, a Salerno, che aveva suscitato polemiche anche tra i cittadini, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, ha detto stop agli incontri pre elettorali in locali parrocchiali.

La decisione netta è stata messa nero su bianco in una lettera inviata questa mattina a tutti i parroci dei comuni della Diocesi Salerno Campagna Acerno, dove si torna alle urne i prossimi 24 e 25 maggio. Salerno, Campagna, Laviano e Valva. Nella sua comunicazione ai parroci, Monsignor Bellandi richiama alla prudenza per “prevenire ogni possibile equivoco o indebita interpretazione circa un coinvolgimento o un sostegno della comunità ecclesiale a specifiche posizioni o schieramenti. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento