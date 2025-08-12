Rimozione dell’amianto annunciata con un volantino, il Comune dispone lo stop dopo le polemiche

Polemica a Battipaglia dopo la comparsa di alcuni volantini recanti un avviso per i cittadini di via don Luigi Sturzo relativo alla rimozione dell’amianto dai fabbricati ex Pietrasanta.
Nell’avviso i privati che stanno effettuando l’intervento chiedevano ai cittadini di chiudere le finestre e di tenere spenti i condizionatori nel corso dei lavori. Quanto basta per far scoppiare il caso. A raccogliere l’allarme dei residenti il capogruppo di Civica Mente, Maurizio Mirra, che si è recato sul posto per verificare la situazione di persona.
Dopo le polemiche, però, la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha reso noto sui social di essere intervenuta. “I nostri uffici subito si sono attivati contattando la ditta e il privato e fermati questi lavori – ha scritto –. Sicuramente non è né il modo né il tempo per farli”. L’amministrazione ha chiesto alla società di presentarsi in Comune dopo le festività estive per concordare tempi e modalità dell’intervento.
A parlarne ai nostri microfoni Maurizio Mirra.
Ascolta
Mirra su rimozione amianto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
