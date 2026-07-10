Ambiente, fragilità, disuguaglianze. Aree Interne. L’appello dei Vescovi. A Radio Alfa Mons Antonio De Luca

C’è una stagione, soprattutto questa così divisiva, in cui una comunità è chiamata a scegliere se restare spettatrice del proprio destino o farsene protagonista.
I vescovi della Conferenza Episcopale Campana (CEC) indicano la seconda strada con un Appello, testimonianza di fede e chiamata alla cittadinanza attiva, che va oltre i confini della regione.
È un Appello dall’ampio orizzonte che guarda alle disuguaglianze come ferita comune. Il documento non evita le contraddizioni più dure: il lavoro povero, il caporalato, lo sfruttamento che sacrifica le persone alla convenienza; lo spopolamento delle aree interne e la chiusura dei servizi che lasciano interi paesi ai margini del futuro.
Senza dimenticare le ferite ancora aperte della Terra dei Fuochi, che sarebbe opportuno, però, declinare al plurale. A completare la presentazione dell’Appello dei vescovi campani è stato l’intervento di Mons. Antonio De Luca, Segretario della CEC e Delegato Regionale per le Comunicazioni Sociali, il quale ha sottolineato come questo messaggio carico di speranza riparta idealmente dalle coordinate già tracciate da Papa Francesco nella Laudato Si’. Abbiamo approfondito il tema con ospite in diretta Mons. Antonio De Luca, Segretario della CEC e Delegato Regionale per le Comunicazioni Sociali
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De Luca su appello CEC
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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