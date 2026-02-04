Ambiente, benemerenza dal Ministro dell’Ambiente per Giuseppe Gargano 

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha conferito un Diploma di Benemerenza in materia ambientale di terza classe, con relativa medaglia di bronzo, all’ingegnere Giuseppe Gargano, presidente dell’Associazione Geo Trek Paestum, affiliata al Comitato Regionale Campania della FIE.
La motivazione è questa: “Si è prodigato con incondizionato impegno e completa dedizione all’organizzazione di numerose attività di educazione ambientale e di molteplici iniziative finalizzate alla salvaguardia del territorio riscuotendo il plauso delle autorità locali”.
Soddisfazione è stata espressa nel corso della sua diretta a Radio Alfa dal presidente Giuseppe Gargano, che ha spiegato che il riconoscimento va a tutte le persone che si prodigano per portare avanti le iniziative dell’associazione a tutela dell’ambiente.
Ascolta
giuseppe gargano su benemerenza
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.