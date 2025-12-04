Amalfitana, frana a Furore divide la Statale in due da 15 giorni. Gagliano: “E’ un sequestro di persona”

Sul tratto chiuso per una frana nel territorio di Furore, in costiera Amalfitana, è comparsa la scritta “Vergogna”.
“E’ un vero sequestro di persone: a Furore strada bloccata da 15 giorni e pare che per le istituzioni sia un fatto normale. Cosa dire ? Evviva Salerno Città Turistica. Evviva la Costiera un’oasi di pace e serenità Inutile dire che questi sono problemi che da sinistra a destra sembra non interessino a nessuno. Come dare torto a chi a caratteri cubitali dove è stata chiusa la strada a Furore, ha scritto Vergogna! A mio parere è stato anche buono!“.
Lo ha scritto sui social Salvatore Gagliano, ex consigliere regionale ed ex sindaco di Praiano, e noto imprenditore turistico della Costiera Amalfitana che questa mattina ha commentato la situazione anche in diretta a Radio Alfa.
Ascolta
frana a Furore
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.