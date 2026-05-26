Amalfi, Daniele Milano riconfermato sindaco con 2131 voti

26/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Netta vittoria ad Amalfi per Daniele Milano che con 2131 voti si è riconfermato sindaco.

Un risultato che ha premiato il lavoro svolto negli ultimi anni alla guida della cittadina amalfitana, e che permetterà all’amministrazione di proseguire il percorso avviato spaziando tra servizi al territorio, mobilità e valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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