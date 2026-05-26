Amalfi, Daniele Milano riconfermato sindaco con 2131 voti

Netta vittoria ad Amalfi per Daniele Milano che con 2131 voti si è riconfermato sindaco.
Un risultato che ha premiato il lavoro svolto negli ultimi anni alla guida della cittadina amalfitana, e che permetterà all’amministrazione di proseguire il percorso avviato spaziando tra servizi al territorio, mobilità e valorizzazione del patrimonio storico e culturale.
Ascolta
milano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.