Amalfi, 150 mila euro contro l’abbandono dei terreni 

Contro il fenomeno dell’abbandono dei terreni il comune di Amalfi scende in campo investendo 150 mila euro per sostenere la gestione attiva dei fondi agricoli, anche alla luce del fatto che il sistema agricolo di Amalfi è stato recentemente dichiarato patrimonio mondiale dalla Fao.

L’amministrazione intende concedere finanziamenti a fondo perduto per i proprietari di fondi agricoli. Questo bando parte con uno stanziamento di 100mila euro che saranno subito integrati con ulteriori 50mila euro provenienti dal bilancio 2026. Il contributo è riconosciuto nella misura di 2 euro al metro quadrato, per superfici agricole comprese tra 100 e 2.000 mq, e sarà assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Possono presentare istanza esclusivamente le persone fisiche proprietarie di terreni agricoli situati nel territorio comunale di Amalfi, purché i fondi siano: regolarmente identificati al catasto terreni; attivamente coltivati e mantenuti in condizioni di nettezza; non pertinenziali ad immobili; non utilizzati per attività imprenditoriali agricole né concessi a terzi per tali finalità.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 28 febbraio 2026, utilizzando l’apposito modulo allegato all’avviso pubblico. 

